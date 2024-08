Generalprobe des Oberliga-Meisters Jetzt geht es für die SFB um den Feinschliff

Monheim · Der Oberliga-Meister aus Baumberg hat seine Testspielreihe mit einem Sieg in Frechen abgeschlossen. Baris Sarikaya erzielt nach langer Pause den Siegtreffer, doch aufgrund von Verletzten sieht Trainer Salah El Halimi die Vorbereitung als suboptimal an. Am Sonntag wird es ernst.

05.08.2024 , 15:28 Uhr

Robin Schnadt traf auch im sechsten Testspiel der SF Baumberg, diesmal in Frechen sogar doppelt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz