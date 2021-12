Fußball, Oberliga : Schonnebeck schockt die SFB spät

Baumbergs Offensivspieler Alon Abelski (l.) kehrte nach abgesessener Gelbsperre gegen die SpVg Schonnebeck zurück ins Team und bereitete direkt das 1:0 vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der letzten Partie vor der Winterpause spielt der Fußball-Oberligist aus Baumberg zum ersten Mal in dieser Saison unentschieden. Das Tor der Gäste aus Essen zum 2:2 (2:1)-Endstand fällt in der dritten Minute der Nachspielzeit.