Fußball, Oberliga SFB tanken zusätzliches Selbstvertrauen

Der Termin war schon lange vereinbart. Um sich auch in der Spielpause der Fußball-Oberliga fit zu halten, testeten die Sportfreunde Baumberg (SFB) gegen den Mittelrheinligisten FC Hennef 05 – und gewannen 5:2 (2:1). „Zwar ist das Ergebnis möglicherweise etwas zu hoch ausgefallen, aber der Sieg geht insgesamt in Ordnung. Da sich die Hennefer noch in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte befinden, studieren sie noch viele Abläufe ein. Wir wissen nicht genau, wo sie stehen“, erklärt SFB-Coach El Halimi.