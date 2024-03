Fußball, Oberliga SFB erwarten heißes Pflaster in Mülheim

Monheim · Die Baumberger haben in der Fußball-Oberliga fünf Spiele in Serie gewonnen und wollen den Lauf Donnerstagabend auswärts fortsetzen. Zehn Spieltage vor Saisonende hat der Spitzenreiter satte zehn Punkte Vorsprung in der Tabelle.

27.03.2024 , 19:45 Uhr

Gegen TVD Velbert drehten Batuhan Özden (am Ball) und die SFB spät das Spiel in einen Sieg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz