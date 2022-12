Fußball, Oberliga SFB prüfen ihre Serie in Essen

In diesen Tagen fiebert Salah El Halimi, Trainer der Sportfreunde Baumberg (SFB), gleich mit zwei Mannschaften besonders mit. Priorität haben natürlich seine Oberliga-Fußballer, doch auch die marokkanische Nationalmannschaft – das Überraschungsteam bei der Weltmeisterschaft in Katar – sorgt derzeit für viel Euphorie beim Coach mit Wurzeln in dem nordwestafrikanischen Land. „Wir freuen uns mit ihnen. Es ist überragend, was für eine mannschaftlich geschlossene Leistung sie zeigen – ganz unabhängig von der individuellen Klasse“, sagt der 46-Jährige.