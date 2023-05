Fußball, Oberliga SFB verpflichten Torwart Radojewski

Wenn Salah El Halimi an das Spiel am Sonntag (15 Uhr) bei den Sportfreunden Hamborn 07 denkt, dann werden beim Trainer des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg (SFB) böse Erinnerungen wach. „Wir haben schon vor zwei Wochen gegen den 1. FC Kleve 1:4 verloren, was wir nicht vergessen sollten. Die Hamborner haben eine ähnlich erfahrene Mannschaft, die auf keinen Fall zu unterschätzen ist. Mit einem Altersdurchschnitt von 27 Jahren verfügen sie über eines der erfahrensten Oberliga- Teams, das in den vergangenen Saisons sehr eng zusammengewachsen ist“, lobt El Halimi.