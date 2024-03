Fußball: Oberliga und Niederrheinpokal Schwierige Auswärtsspiele für die SFB

Monheim · Die Baumberger reisen in der Fußball-Oberliga am Sonntag als Spitzenreiter zum formstarken ETB Schwarz-Weiß Essen. Den Gästen könnte der Naturrasen Probleme bereiten, Sorgen macht sich Trainer Salah El Halimi aber vor allem personell. Das Halbfinale im Niederrheinpokal findet am Dienstag, 2. April bei Rot-Weiß Oberhausen statt.

15.03.2024 , 18:45 Uhr

Millan Burovac (links) feierte zuletzt nach längerer Verletzungspause sein Comeback bei den SFB. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz und Georg Amend