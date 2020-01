Fußball : Für die Sportfreunde ist es knackig

Trainer Salah El Halimi (rechts) schwört die Sportfreunde Baumberg mit Wiren Bashkar (Nr. 18) auf den Saison-Wiederbeginn ein. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Weil die Sportfreunde Baumberg bereits am 2. Februar wieder in die Fußball-Oberliga starten, steht nun schon ein strammes Programm an. Neben einem Trainingslager hat Coach Salah El Halimi sechs Testspiele vereinbart und freut sich, in Bilal Sezer nun eine weitere Option als Kreativkraft dabei zu haben.

Am vergangenen Donnerstag sind die Sportfreunde Baumberg in die Vorbereitung für die noch ausstehenden 16 Oberliga-Spieltage gestartet und haben sich dabei einiges vorgenommen. Fast schon traditionell verlangt Trainer Salah El Halimi seinen Fußballern in dieser Zeit einiges ab, und diesmal kommt sogar noch ein verschärfender Faktor hinzu: Wegen des Nachholspiels gegen die SSVg Velbert starten die Sportfreunde schon am 2. Februar wieder in den Spielbetrieb und haben damit eine Woche weniger Vorbereitungszeit zur Verfügung als die meisten anderen Mannschaften. „Die Vorbereitung ist in diesem Jahr noch einmal eine größere Herausforderung als in den letzten Jahren. Wenn man bedenkt, dass man sich in der letzten Woche schon speziell auf das anstehende Spiel vorbereitet, bleiben uns gerade einmal drei Wochen. Eigentlich hätten wir deshalb schon zwischen Weihnachten und Neujahr anfangen müssen, aber das konnten wir den Jungs nicht antun“, erklärt El Halimi.

Dadurch, dass die Zeit knapp ist, wird es für die Baumberger richtig knackig: Der Trainingsplan für die nächsten Wochen sieht lediglich drei freie Tage vor. „Wir müssen in den drei Wochen eigentlich an alles nochmal ran, sowohl im physischen als auch im taktischen und individuellen Bereich. Und wir haben leider keine Zeit, das alles in Ruhe Stein für Stein aufeinanderzusetzen“, sagt El Halimi. Bis zum Oberliga-Wiederauftakt Anfang Februar haben die Baumberger außerdem sechs Testspiele geplant: Der Aufgalopp gegen den Kreisligisten DSV 04 (Dienstag) ist für die Sportfreunde noch einigermaßen entspannt, doch schon vier Tage danach geht es gegen den Regionalligisten Bonner SC in die Vollen. Es folgen Spiele gegen den SC Unterbach (Kreisliga A) und die beiden Bezirksligisten 1. FC Wülfrath und SG Unterrath (siehe Info-Kasten), die in ihren Gruppen jeweils Tabellenführer sind. Die Generalprobe steigt am 26. Januar gegen den Tabellenführer der Mittelrheinliga, den FC Wegberg-Beeck. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, viele Testspiele zu absolvieren. Es gibt für die Jungs nichts Besseres als Spielpraxis. Und durch die vielen Spiele haben wir auch die Möglichkeit, alle zum Zug kommen zu lassen und die Belastung zu steuern“, erklärt El Halimi.

Info Das ist die Vorbereitung der Sportfreunde 7. Januar Düsseldorfer SV 04, 19.30 Uhr 10. bis 12. Januar Trainingslager 11. Januar Fortuna Köln, 13 Uhr 12. Januar SC Unterbach, 14 Uhr 18. Januar Bonner SC, Ort offen, 14 Uhr 22. Januar SG Unterrath, 19.30 Uhr 26. Januar FC Wegberg-Beeck, 15 Uhr *Heimspiele fett gedruckt

Während Ikumi Yamashita und Elias Dittmann die Sportfreunde mit unbekanntem Ziel verlassen, freut sich El Halimi darüber, Mittelfeldmann Bilal Sezer nun auch offiziell als Zugang begrüßen zu dürfen. Der 25-Jährige trainiert schon seit September in Baumberg, hatte aber zuvor wegen einer schweren Knieverletzung seit Anfang 2018 nicht mehr Fußball spielen können. Zuvor war der Kreativspieler die meiste Zeit für Borussia Mönchengladbach aktiv und dort im Regionalliga-Team Stammspieler. „Ich glaube, dass er nach der langen Verletzung noch ein wenig Zeit brauchen wird, aber wir sind davon überzeugt, dass er wieder zu seinem alten Leistungsvermögen finden wird. Er passt charakterlich überragend in die Mannschaft und mit seinem großen Spielverständnis und seiner hervorragenden Technik auch spielerisch sehr gut zu uns“, erklärt El Halimi. Gerade im zentralen Mittelfeld hatte der Trainer in der Hinrunde immer wieder auf verletzte Spieler verzichten müssen, sodass El Halimi froh ist, in Sezer hier nun eine weitere Option zu haben.