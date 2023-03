Fußball-Oberliga SFB ärgern sich über das Remis in Uerdingen

Die Kulisse war erneut beeindruckend, denn am Samstagabend fanden 1796 Fans den Weg in das Grotenburg-Stadion in Krefeld. Obwohl der KFC Uerdingen lautstark von seinen Anhängern unterstützt wurde, ergatterten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) einen Punkt – 1:1 (0:0). „Heute nehme ich aber keine Glückwünsche entgegen“, betonte SFB-Coach Salah El Halimi. „Mit einem Quäntchen Glück hätten wir einen Sieg aus Uerdingen mitnehmen können, weil die Jungs ein gutes Spiel gemacht haben.“