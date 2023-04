Fußball, Oberliga SFB nehmen einen Punkt aus Essen mit

Monheim · Die Baumberger Oberliga-Fußballer hatten am Mittwochabend sogar Chancen auf einen Sieg beim Tabellenzweiten, doch in Überzahl gelang den Sportfreunden kein Treffer mehr. So blieb es beim 1:1.

20.04.2023, 17:45 Uhr

Robin Hömig traf in Essen zum 1:0 für die Sportfreunde. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

Die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) haben im Nachholspiel beim Zweiten ETB Essen ein 1:1 (1:0) geholt. „Der Termin am Mittwochabend kam uns überhaupt nicht gelegen, wir standen sogar noch im Stau, aber das Spiel war völlig in Ordnung. Ich denke, dass wir als Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt haben“, sagte Coach Salah El Halimi.