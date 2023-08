Fußball, Oberliga SFB siegen auch in Uerdingen

Uerdingen/Monheim · Die Baumberger feiern mit dem 2:1 beim Top-Favoriten KFC in der Fußball-Oberliga den zweiten Erfolg am zweiten Spieltag. Auch von der Kulisse von rund 2300 Zuschauern lassen sich die Gäste in der Grotenburg nicht beeindrucken.

20.08.2023, 13:45 Uhr

Baris Sarikaya (blaues Trikot) bereitete das 1:0 für die Sportfreunde Baumberg in Uerdingen vor. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz

Am zweiten Spieltag lieferten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) beim Topfavoriten KFC Uerdingen eine imponierende Leistung ab. Vor 2300 Zuschauern im Grotenburg-Stadion behielten die Schützlinge von Trainer Salah El Halimi mit 2:1 (1:1) die Oberhand, weil die Mannschaft die Vorgaben ihres Trainers in nahezu allen Situationen vorzüglich umsetzte und sich als eine verschworene Einheit präsentierte – mit Bis und Spielstärke war sie für die erwartungsvollen KFC-Fans ein absoluter Spielverderber.