Fußball, Niederrheinpokal Topal bringt die SFB ins Viertelfinale

Der personell arg gebeutelte Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) feierte in der Englischen Woche am späten Mittwochabend durch einen 6:3 (2:1, 3:3)-Sieg nach Verlängerung im Achtelfinale des Niederrheinpokals beim starken Bezirksliga-Ersten VfR Krefeld-Fischeln nach 120 intensiven und hart umkämpften Minuten den Einzug ins Viertelfinale, welches in der ersten Dezember-Woche bestritten wird. Jetzt sind es noch zwei Schritte bis zum Endspiel und zum heißbegehrten bundesweiten „Finaltag der Amateure“, der in einer Konferenz beim ARD live am 25. Mai 2024 übertragen wird.