Fußball, Oberliga SFB bauen ihre Tabellenführung aus

Die aktuell großartig auftrumpfenden und scheinbar unaufhaltsamen Sportfreunde Baumberg (SFB) setzten auch am vierten Spieltag und zum Abschluss der Englischen Woche ein dickes Ausrufezeichen in der Fußball-Oberliga. Bei den heimstarken SF Hamborn 07 behielt die Truppe von Cheftrainer Salah El Halimi während einer intensiven und kampfbetonten Partie aufgrund einer souveränen Leistung verdient mit 3:0 (2:0) die Oberhand. Nach dem zweiten Auswärtssieg vergrößerte das abermals enorm starke und einheitlich auftrumpfende Baumberger Ensemble den Vorsprung auf die Verfolger auf fünf Punkte. Außerdem stellten die SFB einen neuen Rekord in der Vereinsgeschichte auf: der bisher beste Saisonauftakt seit der Spielzeit 2020/21 (neun Punkte) mit der makellosen Bilanz von zwölf Zählern.