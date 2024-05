Baumbergs Meistertrainer Salah El Halimi „Wir sind ein gewisses Risiko eingegangen“

Es ist amtilich: Die Sportfreunde Baumberg (SFB) sind zwei Spieltage vor Saisonende erstmals in der Vereinsgeschichte Oberliga-Meister und auch nach Meinung der Konkurrenz der absolut verdiente Primus der fünften Liga. Der Aufstieg in die Regionalliga wäre die gerechte Belohnung, so der Tenor der Vereinsvertreter. Nach dem 32. Spieltag feierte das Team von Cheftrainer Salah El Halimi sowie die gesamte Mannschaft den Titel nach dem überzeugenden Sieg im vorgezogenen Spiel beim FC Büderich (3:0) und der Niederlage des ärgsten Verfolgers SpVg. Schonnebeck am Sonntag gegen den VfB Homberg (0:3). Der Meistertrainer verlängerte trotz lukrativer Angebote erst kürzlich seinen Vertrag nach einem Gespräch mit dem SFB-Vorsitzenden Jürgen Schick, um seine erfolgreiche Arbeit mit der gesunden Mischung aus talentierten und wichtigen Führungsspielern fortzusetzen. Nachdem eigentlich schon am Spieltag zuvor die Meisterschaft feststand, wollte sich der 47-jährige Familienvater zunächst nicht zur Meisterschaft äußern. Nun ist das Kunststück auch rechnerisch vollbracht.