Fußball, Oberliga : Klotz wünscht sich Entschuldigung bei Saka

Louis Klotz (rechts, hier im Spiel gegen Ratingen 04/19), duldet Entgleisungen gegenüber seinen Mitspielern nicht. Der mutmaßliche Vorfall in Velbert mache ihn traurig, sagt er. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Baumberger Spieler Louis Klotz betont, er habe gehört, dass der Linienrichter beim Spiel in Velbert seinen Mitspieler Kosi Saka rassistisch beleidigt habe. Deswegen hatte er sein Team auch aufgefordert, den Platz zu verlassen.

„Die Schiedsrichter fordern von uns einen respektvollen Umgang, aber den wollen wir Spieler doch zurückbekommen.“ Mit diesen Worten schließt Kosi Saka, Routinier und Defensivspezialist bei Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg (SFB), sein 17-minütiges YouTube-Video, in dem er Stellung zum vergangenen Sonntag bezieht. Genauer: zu jener 83. Minute des Spiels beim TVD Velbert, in dem Saka beim Stand von 1:3 aus Sicht der Sportfreunde nach einem kurzen Wortgefecht mit dem Linienrichter des Feldes verwiesen worden ist.

Das an sich wäre noch kein Grund für ein 17-Minuten-Video, doch nach dem Platzverweis soll der Linienrichter eine rassistische Äußerung getätigt haben, die Saka zur Stellungnahme aufgefordert hat. „Der Schwarze soll runter“, soll der Assistent über Saka gesagt haben, der den Platz schon halb verlassen hatte und den beleidigenden Ausdruck deshalb nicht hörte – so er denn gefallen ist, was der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) nach Anhörung des Assistenten bestreitet.