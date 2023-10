Fußball, Oberliga SFB müssen sich mit Remis begnügen

Der ungeschlagene Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) sicherte sich aufgrund einer couragierten Mannschaftsleistung im Topspiel beim TVD Velbert verdient einen Punkt. Allerdings hielt sich die Freude im SFB-Lager in Grenzen, weil angesichts der Spielkontrolle und der Anzahl an Torchancen beim 2:2 (1:1)-Unentschieden mehr drin war. Nach dem achten Spieltag halten die in allen Belangen überzeugenden Baumberger die Verfolger nach dem zweiten Remis in Folge trotzdem auf Distanz.