Fußball, Oberliga Scholz‘ Abgang ist ein Verlust für die SFB

Beim Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) herrscht auf und neben dem Platz eine prächtige Stimmung zwischen dem Staff und der homogenen Einheit. Doch die überraschende Nachricht des beliebten und überaus kompetenten Co-Trainers Fabian Scholz (26) sorgte allgemein für nachdenkliche Mienen: Der gebürtige Düsseldorfer wird zum 1. April aus privaten und beruflichen Gründen bei den Sportfreunden vorerst seine Zelte abbrechen und zu seiner Freundin nach Dresden umziehen, die dort ihr Studium absolviert. Scholz tritt in der sächsischen Hauptstadt eine Tätigkeit als Leiter in einem Fitnessstudio an.