Topspiel der Bezirksliga Baumbergs Reserve muss in die Entscheidungsspiele

In der Folge hätten die SFB ihre Führung ausbauen können, doch einmal stand Aust nach einem Kopfball von Lee glänzend im Weg, an anderer Stelle scheiterte Lee an sich selbst: Er hatte den Keeper schon umspielt, hätte nur noch einschieben müssen, setzte das hoppelnde Spielgerät jedoch krachend an die Latte, von der der Ball auf – oder hinter – der Linie aufsprang. „Das kann der Schiedsrichter nicht sehen“, kommentierte Errens.