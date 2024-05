Topspiel der Bezirksliga Baumberger Reserve verpasst den sicheren Klassenerhalt

Es ist, als hinge Errens in einer Zeitschleife. Nahezu vor jeder Partie weist er seine Mannschaft darauf hin, vom Anpfiff an hellwach zu sein. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch irgendwie schafften es die SFB in dieser Spielzeit bereits mehrfach in den Anfangsphasen ein Gegentor zu kassieren. Und so kam es auch in diesem wichtigen Spiel: Ein Ballverlust in Höhe der Mittellinie nutzte Gräfrath mit einem toll ausgespielten Konter eiskalt zur Führung. Am Ende der Verwertungskette stand nach rund 120 Sekunden Michael Kluft (2.). „Anscheinend war der Kopf mal wieder nicht direkt im Spiel“, sagte Errens und schob hinterher: „Täglich grüßt das Murmeltier.“