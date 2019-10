Fußball : Bezirksliga-Derby steht im Fokus

Langenfeld/Monheim Vor einem Jahr stiegen die SF Baumberg II und der HSV Langenfeld gemeinsam auf, in dieser Saison läuft es noch nicht rund. Sonntag treffen sich beide Teams wieder. Der SSV Berghausen tritt bei TuS Gerresheim an, der SC Reusrath empfängt den TSV Solingen.

Der Arbeitstag war für Marcel Bergkemper schon früh beendet. Der Spielmacher des Fußball-Bezirksligisten SF Baumberg II (SFB) zog sich im Duell mit der DJK Neuss-Gnadental (3:4) einen Muskelfaserriss zu und musste bereits in der zehnten Spielminute durch Emilio Evangelista ersetzt werden. Zwar hat der 27 Jahre alte Feuerwehrmann zweifelsohne das fußballerische Potenzial für höhere Spielklassen, aber er wird durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. „Schon in den letzten Wochen hatte Marcel gesundheitliche Probleme und ist länger ausgefallen. Es ist bitter, dass es ihn jetzt wieder erwischt hat. Wie lange er fehlt, ist noch offen“, sagt SFB-Spielertrainer Sven Steinfort.

Vor einem Jahr stieg Baumberg noch gemeinsam mit dem HSV Langenfeld in die Bezirksliga auf – und am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) treffen die Teams erneut aufeinander. „Es ist nicht zu akzeptieren, dass wir zuletzt den Abstiegskampf phasenweise nicht angenommen haben. Die Bereitschaft und die Qualität haben leider gefehlt. Eigentlich muss man in Neuss gewinnen, weil es bisher der schwächste Gegner war. Der HSV ist jetzt der klare Favorit gegen uns“, betont Steinfort.