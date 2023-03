Fußball, Bezirksliga HSV dreht erst in Unterzahl auf

HSV Langenfeld – BV Gräfrath 5:2 (2:1). Der HSV ließ den Aufsteiger lange im Spiel, zündete aber den Turbo, als er in Unterzahl geriet. Ereignisreiche elf Minuten entschieden die Partie zugunsten der Hausherren. Dabei hätte es die Auswahl der Trainer Marc Adomako und Abdel Haddad gar nicht so spannend machen müssen. Ayoub El Morabiti (5.) und Severin Krayer (8.) stellten die Weichen eigentlich früh auf einen Heimsieg, doch der Anschluss fiel in der 22. Minute. „Wir sind dann unaufmerksam und fahrig geworden, haben die einfachen Sachen nicht weitergemacht – und dann kippt so ein Spiel schnell“, analysierte Adomako. So kam Gräfrath nach der Pause gar zum Ausgleich (49.) und läutete damit die verrückten elf Minuten ein. Zunächst brachte Sven Steinfort den HSV wieder in Front, dann sah Maurice Nawrath laut seiner Trainer völlig zu Recht die Gelb-Rote Karte nach einem unklugen Einsteigen im Zentrum (55.), doch in Unterzahl drehten die Langenfelder auf, trafen erneut durch Steinfort (59.) und Ben Rapp zum deutlichen Sieg (60.). Es schien fast so, als habe der HSV diese Aufgabe benötigt. „Also ich als Trainer brauche das jetzt nicht“, sagte Adomako, „ich spiele gerne mit elf Spielern.“ Letztendlich war er nur mäßig zufrieden, weil seine Mannschaft deutlich besser Fußball spielen könne.