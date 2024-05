Topspiel der Bezirksliga SFB-Reserve gewinnt den „Boxkampf ohne Deckung“

Nach der geglückten Umstellung war Baumberg besonders griffig, lief die Gastgeber hoch an und gewann viele Bälle tief in der gegnerischen Hälfte. Aus diesen Eroberungen resultierten die Treffer von Ken Tchouangue (37.) und Roni Ongun (44.). Gerade Ongun sorgte mit unermüdlichem Einsatz vor den Toren für Chaos in der Abwehr. Es ging mit der Gäste-Führung in die Kabinen.