Relegation der Fußball-Bezirksliga SFB-Reserve steigt nach Krimi ab

Baumberg war mit einem Mann mehr auf dem Feld jetzt freilich in der besseren Ausgangsposition. Die Unterzahl aber machte etwas mit Ronsdorf, das nur schwer zu erklären ist. Denn plötzlich spielte die Mannschaft besser als zuvor und setzte mit langen Bällen immer wieder Nadelstiche. „Sie haben uns dann auch wirklich immer wieder in die Bredouille gebracht“, konstatierte Errens. Dessen Mannschaft hatte in dieser Phase das Spielgerät meist tief in der gegnerischen Hälfte, beim letzten Pass aber fehlte laut Übungsleiter letztlich ob der langen Saison und der schwindenden Kraft die Genauigkeit.