Relegation um die Bezirksliga SFB-Reserve muss den Rückstand aufholen

Seine Elf sei über nahezu die vollen 90 Minuten die bessere Auswahl gewesen, spielbestimmend und mit dem Ball am Fuß. Doch Ronsdorf ging früh in Führung. Die Hausherren standen tief und agierten in dieser Phase mit langen Bällen. Einer dieser Schläge kam auf der linken Außenbahn an, von wo das Spielgerät in die Mitte des Strafraums gegeben wurde – Stürmer Marco Fuhrmann stand goldrichtig (13.). Glaubt man den Baumbergern, hätte dieser Treffer aber nicht zählen dürfen. „Aus unserer Sicht war das ein bis zwei Meter Abseits“, monierte Errens.