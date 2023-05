Fußball, Bezirksliga SFB II verhindern ASV-Meisterfeier

SSV Berghausen – SSV Bergisch Born 0:3 (0:1). Nach der bitteren Niederlage haderte SSV-Trainer André Köhler mit einem der Linienrichter: Der winkte ein laut Köhler „blitzsauberes“ Tor durch Benedikt Brusberg in der zweiten Minute wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung ab, die nach Videostudium offenbar weitaus nicht vorlag. „Das ist dann halt so momentan“, sagte ein leicht resignierter Köhler. Während Berghausen der Torerfolg verwehrt wurde, gingen die Gäste früh in Führung (7.). „In den ersten 20 Minuten hatten wir Probleme mit ihnen, weil sie vorne sehr flexibel waren. Wir haben dann umgestellt auf eine Eins-zu-Eins-Verteidigung“, berichtete Köhler. Das erlaubte seiner Elf, die Partie in den Griff zu bekommen. Daran änderte auch die zweite, laut Köhler, grobe Fehlentscheidung des Assistenten nichts, der einen Faustschlag von Robin Bastian in den Magen seines Gegenspielers gesehen haben wollte – Bastian wurde vom Platz gestellt (39.). Doch auch in Unterzahl agierte der SSV couragiert, traf durch Nils Dames und Timo Kruse zweifach den Pfosten. „Wir haben offenbar Scheiße am Schuh“, betonte Köhler deutlich. Aufgrund des 2:2 von Abstiegskonkurrent Remscheid beim TSV Ronsdorf und der 1:4-Niederlage des SC Radevormwald beim SV Solingen bleibt seine Zuversicht auf den Klassenerhalt bei noch drei ausstehenden Partien dennoch ungebrochen.