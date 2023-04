Fußball, Bezirksliga SFB-Reserve gewinnt das Derby

Der HSV wiederum, bei dem es zuletzt so gut lief, verzeichnet die zweite 0:1-Niederlage in Folge. Für Übungsleiter Marc Adomako ist das ein wenig frustrierend, da er sich sicher war, die drei Punkte mit seinem Team im Normalfall „locker“ geholt zu haben. Doch da sich die Reserve der Langenfelder in der Kreisliga A derzeit im Abstiegskampf befindet, müssen Spieler aus seinem Kader dort aushelfen. „Damit haben wir seit zwei Wochen zu kämpfen“, gab Adomako zu, betonte aber auch: „Am Ende zählt nur der Klub, da müssen wir jetzt unsere Ambitionen nach hinten stellen.“ Gleichzeitig sieht er die positiven Seiten der kleinen Misere: „So kann man ein paar Fehler sehen, die wir nächstes Jahr vermeiden wollen.“ Er hofft, dass sich der HSV in der kommenden Spielzeit in beiden Mannschaften breiter aufstellt. Im Spiel gegen das abstiegsbedrohte Baumberg II sei eine Umstellung in der Zentrale der Knackpunkt gewesen. Dort musste Ben Rapp weichen. Derzeit fehlen den Gästen die letzten Prozentpunkte – auch aufgrund der Verletzung von Severin Krayer, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat.