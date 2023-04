Fußball, Bezirksliga Derby der unterschiedlichen Welten

SF Baumberg II – HSV Langenfeld. Im Nachbarschaftsduell zwischen den Sportfreunden II und dem HSV am Samstag (18 Uhr) bewegen sich die Kontrahenten in unterschiedlichen Welten. Während die Langenfelder und Übungsleiter Marc Adomako zuletzt von Sieg zu Sieg eilten, geht es für die Baumberger um Coach Andreas Franke nur darum, die Klasse mit einem Mini-Kader irgendwie zu halten. Dementsprechend kleinlaut gehen die Hausherren in das ungleiche Duell. „Langenfeld ist ganz anders unterwegs als wir“, sagt Franke und betont: „Aktuell fehlt mir noch die Fantasie, wie wir da erfolgreich sein können. Wir werden als Außenseiter antreten.“ Die aktuelle Verfassung des HSV sei gleichwohl egal, schließlich werde jedes Spiel schwierig zu gewinnen. „Ich sehe, was möglich ist, und was nicht. In der Analyse bin ich klar“, betont er, „mit einem Trabi kann man keine Formel 1 gewinnen.“ Dennoch erkennt Franke auch das Positive: „Wir sind immer noch in der Verlosung, die Liga zu halten.“