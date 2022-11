Fußball, Bezirksliga : SFB-Reserve hadert mit Schiedsrichter

Langenfeld/Monheim Das Abstiegsduell der Fußball-Bezirksliga verliert die Baumberger Reserve unglücklich. Den SSV Berghausen verlässt gegen Mettmann der Mut, der HSV Langenfeld feiert ein Schützenfest beim 12:0 in Burscheid.

So lief es in der Fußball-Bezirksliga.

SF Baumberg II – SC 08 Radevormwald 2:4 (1:1). Im Abstiegsduell zwischen spielte der Schiedsrichter laut SFB-Trainer Frank Stoffels die entscheidende Rolle: „Unterm Strich muss ich sagen, dass er das Spiel entschieden hat.“ Beim Stand von 1:1 verwies der Unparteiische Michael Nimoh mit Doppelgelb des Feldes (61.). Nachdem es einen aus Baumberger Sicht klaren Kontakt im gegnerischen Strafraum gab, ging Shanto Onishi zu Boden. Der Pfiff aber blieb aus – und der Schiedsrichter, so beschrieb es Stoffels, ging „aggressiv“ auf den Spieler am Boden zu. Der Vorwurf: Schwalbe. Nimoh wiederum konfrontierte den Unparteiischen mit jener Aggressivität, erhielt zunächst die Gelbe, dann die Gelb-Rote Karte. „Das ist eine Unverschämtheit vom Schiedsrichter“, urteilte Stoffels noch merklich emotional nach der Partie. Zu allem Überfluss war seine Mannschaft besser, musste aber dennoch das 0:1 hinnehmen (22.). Onishi war es, der zwei Minuten später den Ausgleich herstellte (24.). In Unterzahl geriet Baumberg wieder in Rückstand (80.), konterte diesen aber ebenso schnell durch Mario Stoffels (82.). Dass die SFB dann trotzdem verloren, ist unglücklichen Abschlüssen geschuldet. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, betonte Frank Stoffels.