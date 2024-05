Bangen in der Fußball-Bezirksliga Endspiel für Baumberger Reserve

TuSpo Richrath – TSV Solingen Aufderhöhe 1:4 (0:2). TuSpo und Coach Lukas Beruda verabschiedeten sich bereits am Mittwoch mit einer deutlichen Niederlage in die Sommerpause. Trotz des Ergebnisses war der Trainer mit der Leistung seiner Rumpf-Elf sehr zufrieden. „Unterm Strich würde ich sagen, der Gegner war einfach sehr effizient“, berichtete er. Und eben jene Effizienz fehlte seiner Truppe. „Wenn wir unsere Chancen genutzt hätten, wäre es wahrscheinlich ein 4:4 geworden“, sagte er. Agostino Baretta brachte die Gäste in Führung (23.), Torben Rüdingloh baute sie aus (45.). Kurz nach der Pause antworteten die Hausherren durch Alen Vincazovic, der den Ball nach erfolgreichem Pressing in der Box in den Winkel schoss (47.). Allerdings sollte sich an der mäßigen Chancenverwertung nichts ändern. Morris Bastian (58.) und Jonathan Heppel (68.) machten schließlich alles klar. „Wir gehen mit einem schlechten Ergebnis, aber guter Stimmung in die Sommerpause“, betonte Beruda, der insgesamt auf eine erfolgreiche Saison blickt: „Der Klassenerhalt war das Ziel – den haben wir frühzeitig geschafft.“