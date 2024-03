Fußball, Bezirksliga Baumbergs Brechstange führt nicht zum erhofften Ausgleich

Bei einem Spiel Rückstand liegt das rettende Ufer für die Sportfreunde zwei Punkte entfernt. Errens sieht seine Elf in guter Position. „Die Ausgangssituation ist in Ordnung, die haben wir uns am Anfang der Hinrunde erarbeitet“, erläuterte er, „wir haben die Tabelle natürlich im Blick.“ Im kommenden Spiel können die SFB Gegner Ronsdorf wieder in Abstiegsnöte bringen und die eigenen Chancen auf den Klassenerhalt erhöhen.