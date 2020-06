Fußball : Engin Akkoca ist der neue Sportdirektor der SFB

SFB-Sportdirektor Engin Akkoca blickt optimistisch in die Zukunft. Foto: imago images/Deutzmann/Deutzmann Sport- und Pressefoto via www.imago-images.de

Monheim Der 33-jährige Engin Akkoca übernimmt den Posten des Sportdirektors beim Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg und will mit seinem großen Netzwerk die Strukturen weiter professionalisieren. Ciprian Marica und Fabian Cancellara waren seine Kommilitonen.

Engin Akkoca ist der neue Sportdirektor beim Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg (SFB). Der gebürtige Duisburger ist hauptberuflich in der Privatbankenbranche tätig, 2017 absolvierte der 33-Jährige an der renommierten University of St. Gallen Executive School of Management den Studiengang CAS Sportmanagement in Kooperation mit dem FC Schalke 04 erfolgreich. Unter seinen Kommilitonen waren auch der ehemalige Schalker Ciprian Marica sowie Radprofi Fabian Cancellara. SFB-Vorsitzender Jürgen Schick sagt: „Mit Engin Akkoca konnten wir einen qualifizierten und erfahrenen Fachmann für die sportlichen Tätigkeiten und Aufgaben im Seniorenbereich gewinnen. Dazu wird er als Schnittstelle zwischen der Nachwuchsabteilung und dem Seniorenbereich fungieren und die sportliche Zielsetzung maßgeblich mitverantworten.“