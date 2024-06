Kader-News der Oberliga Günter Mabanza verlängert bei den Sportfreunden

Nicht mehr dabei in der neuen Saison sind Kosi Saka, der seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, Melva Luzalunga (wechselt zu Turu Düsseldorf) Subaru Nishimura (Wuppertaler SV), Koray Kacinoglu (FC Pesch), Sebastian Papalia (FC Hürth), Mehmet Tunc (DV Solingen), Tetsuya Takahashi (RW Eintracht 1994 Berlin) und Isaac Kang, der nach Südkorea zurück geht. Batuhan Özden zieht es in die Regionalliga, die Ziele von Eric Klaas, Ken Tchouangue, Yannik Radojewski und Leonard Bajraktari sind derzeit noch unbekannt. Außerdem wurden die Co-Trainer Jörn Heimann und Patrick Jöcks verabschiedet.