Fußball, Oberliga SFB haben noch Platz acht im Blick

Monheim · Die Sportfreunde Baumberg reisen am vorletzten Spieltag der Oberliga nach Sonsbeck. Trainer Salah El Halimi will mit seiner Mannschaft noch in der Tabelle einen Platz nach oben klettern.

27.05.2023, 05:15 Uhr

Ben Harneid (r.) hat sich einen Außenbandriss zugezogen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Von Julian Schmitt

Das Ende einer langen Saison naht. Im 39. von insgesamt 40 Meisterschaftsspielen wollen die Oberliga-Fußballer der SF Baumberg (SFB) am Montag (15.30 Uhr) beim SV Sonsbeck den siebten Auswärtssieg feiern. „Wir treten eine lange Fahrt zum Sonsbecker Rasenplatz an, dessen Zustand uns noch unbekannt ist. Was für ein Fußballspiel möglich ist, wissen wir noch nicht. Es ist aber sicher, dass uns die Sonsbecker mit vielen körperlich robusten und großgewachsenen Spielern herausfordern werden. Wir müssen wachsam sein“, sagt SFB-Coach Salah El Halimi.