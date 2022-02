Fußball, Oberliga : El Halimi warnt vor dem Cronenberger SC

Baumbergs Baris Sarikaya (Mitte) versucht im Testspiel gegen Düren, an mehreren Gegenspielern vorbeizukommen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Am Sonntag geht es für die Sportfreunde Baumberg in Wuppertal beim Cronenberger SC wieder um Punkte in der Fußball-Oberliga. SFB-Coach Salah El Halimi hat weiter etliche Ausfälle und rechnet mit einem kampfbetonten Spiel.