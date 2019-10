Fußball : Yotla nimmt die Sportfreunde in die Pflicht

Redouan Yotla guckt genau hin: Der Sportliche Leiter will in der Winterpause die sportliche Lage der Sportfreunde Baumberg mit seinen Vorstandskollegen neu bewerten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Sportliche Leiter der Baumberger ist mit der Einstellung beim Fußabll-Oberligisten nicht zufrieden und bemängelt auch die vielen Gegentore im Testspiel bei Regionalligist Rot-Weiss Essen. Sonntag geht es erneut ins Ruhrgebiet, diesmal zum ETB Schwarz-Weiß Essen.

Der derzeit unbeständige Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg (SFB) reist zum zweiten Mal binnen sieben Tagen nach Essen. Nach der 1:7 (1:5)-Niederlage im Testspiel beim Regionalliga-Dritten Rot-Weiss steht am Sonntag die hohe Auswärtshürde gegen den nächsten Traditionsverein, ETB Schwarz-Weiß Essen, am zwölften Spieltag der Meisterschaft an (15 Uhr, Uhlenkrugstadion). Der im Familienurlaub befindliche Trainer Salah El Halimi wird durch seine Co-Trainer Michael Rentmeister und Hayreddin Maslar vertreten. „Die Jungs werden die Truppe sicherlich optimal einstellen und mit einem Erfolg zurückkehren“, wünscht sich El Halimi, der am Dienstag wieder zurück ist.