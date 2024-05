Fußball, Oberliga Niederrhein Rückkehr in die Erfolgsspur erwünscht

Monheim/Hilden · Oberliga-Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg verlor zuletzt das Spitzenspiel in Schonnebeck 2:3, der VfB 03 Hilden seine Partie in Kleve 0:2. Am Sonntag stehen sich die Nachbarn ab 15 Uhr gegenüber, es dürfte ein enges Duell werden.

03.05.2024 , 13:30 Uhr

Isaac Kang (links) verpasst das Duell mit seinem Ex-Klub VfB 03 Hilden: Der Baumberger hatte am Dienstag in Schonnebeck eine Rote Karte erhalten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz