Fußball, Oberliga SFB erwarten das nächste Kellerkind

Nach der unglücklichen Niederlage zum Wiederbeginn beim abstiegsbedrohten TSV Meerbusch (0:2) will der Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) auch in der Meisterschaft wieder in die blau-weiße Erfolgsspur zurückfinden. Am Sonntag erwartet die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi das wie Meerbusch abstiegsgefährdete Team der SF Hamborn 07 (15 Uhr, Sandstraße). Die Hamborner Löwen wussten in der Vorwoche beim torlosen Remis gegen den Aufstiegsaspiranten KFC Uerdingen zu überzeugen und rutschten dennoch mit einem Punkt Rückstand zum rettenden Ufer auf den vorletzten Tabellenplatz ab.