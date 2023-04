Fußball, Oberliga SFB erwarten gegen den 1. FC Kleve eine harte Probe

Wenn die Sportfreunde Baumberg (SFB) am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) den 1. FC Kleve empfangen, müssen sie auf einen Mann besonders aufpassen: Danny Rankl. Mit seinen 14 Treffern gehört er zu den besten Torjägern der Fußball-Oberliga. „Danny ist ein Spieler, der in jeder Sekunde des Spiels gefährlich ist“, lobt SFB-Coach Salah El Halimi. „Einerseits hat er eine unheimliche Kopfballstärke, andererseits verfügt er über viel Tempo. Wir müssen schon die Spieler, die Danny füttern sollen, in ihren Aktionen unter Druck setzen.“