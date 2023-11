Fußball, Oberliga SFB stehen vor der Herbstmeisterschaft

Der konstante Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) gibt zum Auftakt des 16. Spieltags der Fußball-Oberliga den Takt vor und erwartet bereits am Freitag den zuletzt erstarkten SC Union Nettetal zum heißen Tanz an der Sandstraße (20 Uhr). Mit einem Heimsieg können die Schützlinge von Cheftrainer Salah El Halimi den nächsten Eintrag in der Vereinsgeschichte verzeichnen und erstmals und vorzeitig Herbstmeister am vorletzten Hinrunden-Spieltag der fünften Liga werden.