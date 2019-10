Fußball : Vor dem Spiel kommt erstmal der Kampf

Er ist nach überstandenem Bandscheibenvorfall wieder an der Seitenlinie: Baumbergs Trainer Salah El Halimi. Allerdings muss er aktuell auf zehn Spieler verzichten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Sportfreunde Baumberg befinden sich in einer prekären Tabellensituation, der kommende Gegner scheint aber wie geschaffen für eine Wende in der Fußball-Oberliga zu sein: Es ist das Schlusslicht Sportfreunde Niederwenigern.

Von Martin Römer

Es ist derzeit wahrlich keine einfache Situation für die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB). Denn während sie in den vergangenen beiden Jahren immer ganz oben mitspielten und die vergangene Saison sogar als Vizemeister beendeten, müssen sie sich nach der jüngsten Ergebniskrise erst einmal nach unten orientieren: Von den letzten sieben Oberliga-Spielen konnten die Baumberger nur das beim Tabellenvorletzten SC Velbert gewinnen (2:0) und gingen zuletzt beim 1. FC Bocholt (1:2) und bei ETB Schwarz-Weiss Essen (2:5) zweimal als Verlierer vom Platz. In der Tabelle bedeutet das für die zuletzt eigentlich erfolgsverwöhnten Sportfreunde nur noch Platz 13 und bei aktuell 15 Punkten auf dem Konto nur noch fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Die Tabellensituation ist sehr gefährlich, und darum müssen wir aktuell auch den Blick nach unten richten. Wir sind derzeit im Abstiegskampf, da muss sich keiner etwas vormachen. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Kurve kriegen und uns da unten Schritt für Schritt wieder herauskämpfen“, sagt Baumbergs Trainer Salah El Halimi.

Dabei ist die Tatsache, dass der 43-Jährige wieder mit an Bord ist, schon der erste Grund zur Hoffnung. Mehr als zwei Monate hatte er die Mannschaft wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht betreuen können, nun kehrte El Halimi am Dienstag wieder ins Training zurück.

Ein weiterer wichtiger Grund für die magere Ausbeute in den vergangenen Wochen liegt aber auch in der angespannten Personalsituation. Aus dem ursprünglich 22 Mann starken Kader fehlen aktuell gleich zehn Akteure, sodass El Halimi bei seiner Rückkehr gerade einmal elf Feldspieler zur Verfügung stehen. Eine besonders tragische Rolle spielte dabei Ben Harneid am vergangenen Wochenende: Der 19-Jährige hatte nach einem Außenbandriss am vorletzten Donnerstag erstmalig wieder trainiert, wurde am Sonntag wegen der engen personellen Situation gegen Essen direkt eingewechselt und bekam bei einem Zweikampf das Knie seines Gegenspielers ins Gesicht. Diagnose: Nasenbeinbruch. Verbunden damit sind sechs Wochen Pause. „Das ist sehr bitter und ein bisschen symptomatisch für unsere aktuelle Situation“, meint El Halimi

Allerdings ist auch an dieser Front Besserung in Sicht: Ivan Pusic und Alon Abelski werden nach ihren Roten Karten aus dem Spiel gegen TVD Velbert nur noch ein letztes Mal aussetzen müssen, gleiches gilt für Wiren Bhaskar, der am vergangenen Wochenende in Essen Gelb-Rot sah. Alle drei Akteure werden im übernächsten Spiel beim FC Kray am 3. Oktober also wieder mit von der Partie sein. Und auch bei einigen der zahlreichen Verletzten hofft El Halimi auf eine baldige Rückkehr: Ikumi Yamashita ist nach einem Bänderriss wieder im Lauftraining, gleiches gilt für Melva Luzalunga. Und Vizekapitän Kosi Saka (Sehnenentzündung im Fuß) könnte genauso wie Sercan Er (Innenbandriss im Knie) in zwei bis drei Wochen wieder einsteigen. „Ich hoffe, dass die Situation bald wieder besser aussieht. Aber Jammern hilft jetzt nicht, wir müssen das Beste aus der Situation machen. Natürlich fehlen uns tragende Säulen, aber die Jungs, die jetzt noch fit sind, sind alle hier, weil sie den Anspruch haben, Oberliga zu spielen“, sagt El Halimi.

Info Das folgende Programm wird ziemlich knackig Weitere Aufgaben Auf die Sportfreunde Baumberg wartet nach der Partie am Sonntag gegen Niederwenigern ein wirklich knackiges Programm: Angefangen mit der Aufgabe beim Tabellenvierten FC Kray (3. November) über das Heimspiel gegen den Dritten Spvg. Schonnebeck (10. November) bis hin zum Lokalderby gegen den FC Monheim, der aktuell Zweiter ist (17. November). Sollten die Baumberger bis dahin wieder in der Spur sein, brauchen sie aber auch diese Gegner nicht zu fürchten.