Fußball, Oberliga : SFB gehen selbstbewusst ins Top-Spiel

Baumbergs Torjäger Baris Sarikaya (l.) hat seine Rotsperre aus der Vorsaison abgesessen und darf gegen den Aufstiegsanwärter KFC Uerdingen erstmals wieder mitwirken. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Bereits an diesem Samstag empfangen die Sportfreunde Baumberg den Aufstiegskandidaten KFC Uerdingen. Baris Sarikaya steht vor seinem Saisondebüt in der Fußball-Oberliga, in der vergangenen Aufstiegsrunde schoss er elf Tore in zehn Spielen.