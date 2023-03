Fußball, Oberliga SFB fordern den Tabellenführer heraus

Monheim · Am Sonntag ist die SSVg Velbert zu Gast in Baumberg, die an der Spitze der Fußball-Oberliga schon etwas enteilt ist. Allerdings sind die Sportfreunde seit 13 Partien unbesiegt und wollen nun auch dem Aufstiegsfavoriten Paroli bieten.

10.03.2023, 05:15 Uhr

Louis Klotz (am Ball) hat seine Gelbsperre abgesessen und ist so wie hier in der Vorsaison bereit für einen Einsatz gegen die SSVg Velbert im Heimspiel der Sportfreunde Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt

Wie sich eine Niederlage anfühlt, könnten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) schon beinahe vergessen haben. Da die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi selbst beim starken Sechsten KFC Uerdingen ein 1:1 ergattern konnte, ist sie bereits seit 13 Spielen ungeschlagen. El Halimi stellt fest: „Mit ein paar Tagen Abstand lässt sich sagen, dass der Punkt für beide Seiten in Ordnung geht. Natürlich hätten wir die Führung gerne bis zum Schluss verteidigt, aber die Uerdinger haben sehr viel Druck ausgeübt.“