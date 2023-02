Fußball, Oberliga Für die SFB starten die Wochen der Wahrheit

Die meisten Oberliga-Fußballer der SF Baumberg (SFB) ließen es an den närrischen Tagen ruhig angehen. „Auch ich habe nichts mit Karneval am Hut“, erklärt Coach Salah El Halimi. „Vor vielen Jahren waren wir als Mannschaft einmal beim Baumberger Karnevalszug dabei, aber das ist Vergangenheit. Die Jungs haben sich jetzt gut entspannen können, was natürlich nicht heißt, dass nicht ein paar von ihnen Karneval gefeiert haben.“