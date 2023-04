Fußball, Oberliga SFB dürfen Kray nicht unterschätzen

Die Rollen sind klar verteilt. Als klarer Favorit empfängt der Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg (SFB) am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) den Vorletzten FC Kray, der schon fast abgestiegen ist. „Es besteht die Gefahr, dass man solche Gegner unterschätzt“, warnt SFB-Coach Salah El Halimi. „Wir haben jedoch eine Verbesserung bei den Krayern in den vergangenen Spielen festgestellt. Wie sie sich am letzten Wochenende gegen den TVD Velbert präsentiert haben, war schon bemerkenswert.“ Erst im zweiten Durchgang kassierten die Essener das entscheidende 0:1.