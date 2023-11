Fußball, Oberliga SFB lösen die Verletztenmisere kollektiv

Monheim · In dieser Saison der Fußball-Oberliga haben die Sportfreunde Baumberg bereits 25 Akteure eingesetzt und damit 14-mal in Folge die Tabellenführung verteidigt. Am Sonntag kommt das etwas stabilisierte Kellerkind FC Büderich.

17.11.2023 , 05:15 Uhr

Hinter dem Einsatz von Louis Klotz (vorn) steht ein Fragezeichen: Der enorm wichtige Kapitän der Sportfreunde Baumberg hat Kniebeschwerden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz