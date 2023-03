Fußball, Oberliga Klotz warnt seine SFB vor Homberg

Louis Klotz hat schon viel erlebt. Der spielstarke Mittelfeldmann ist seit 13 Jahren für den Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) aktiv und blickt mit Respekt auf die Heimpartie am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den VfB Homberg. „Die Homberger werden bei uns hochmotiviert sein“, warnt Klotz. „Sie haben eine Mannschaft, die uns schon in der Vergangenheit viele Probleme bereitet hat. Sie wollen unbedingt weitere Plätze nach oben klettern. Wir müssen hellwach sein.“ Bereits in der Hinrunde kamen die SFB in Homberg nicht über ein 1:1 hinaus. Aufgrund von muskulären Problemen musste Klotz damals passen. Mit einem Schmunzeln erklärt der 32-jährige Routinier: „In meinem Alter ist es normal, dass man manchmal seine Wehwehchen hat. Mit 27 war das Leben noch unkomplizierter.“ Das wurde es auch ohne ihn für die SFB in Homberg.