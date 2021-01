Fußball, Oberliga : Wickl verlässt die SFB, Klotz verlängert bis 2024

Monheim Von den fünf Torhütern im Kader des Fußball-Oberligisten hat Sebastian Wickl den Klub verlassen und sich Spitzenreiter 1. FC Bocholt angeschlossen. Auch Samuel Atiye ist weg. Dafür verlängert Urgestein Louis Klotz um drei Jahre.

Aus dem Torhüter-Quintett des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Baumberg (SFB) ist ein -Quartett geworden. Wie der Verein mitteilte, läuft Sebastian Wickl ab sofort für Spitzenreiter 1. FC Bocholt auf. Der 29-Jährige war erst vor einem Jahr vom Ligakonkurrenten SSVg Velbert an die Sandstraße gewechselt. Für die SFB stand er saisonübergreifend neun Partien auf dem Platz. „Er ist ein Top-Typ und ein Top-Torwart“, sagt Trainer Salah El Halimi. „Der Rippenbruch und die Rote Karte gleich am ersten Spieltag waren natürlich Pech – sonst hätte er wohl alle Spiele gemacht.“ Beruflich sei der Schlussmann inzwischen jedoch so stark eingebunden gewesen, dass eine Vertragsauflösung für beide Seiten die beste Lösung gewesen sei. Nach einem neuen Keeper umschauen müssen sich El Halimi und Co. nicht. In Daniel Schwabke, Eric Klaas, Maurice Okicic und Jannik Hinsenkamp stehen noch vier Kandidaten zur Verfügung.