Fußball, Oberliga SFB drehen Rückstand in Kantersieg

Es war bei hochsommerlichen Temperaturen nur in der ersten Halbzeit die erwartet schwere Fußball-Aufgabe für den Oberliga-Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) gegen den bis dahin starken Neuling Adler Union Frintrop. Am Ende setzte sich das Team von Cheftrainer Salah El Halimi nach einem phänomenalen zweiten Durchgang mit sage und schreibe 7:1 (0:1) durch und belegt nach dem fünften Spieltag mit einer weiterhin makellosen Punkteausbeute und einem mehr als beeindruckenden Torverhältnis von 17:3 mit fünf Punkten Vorsprung den Platz an der Sonne.