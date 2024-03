Fußball, Oberliga SFB machen ihr Stadion zum Tollhaus

Der weiterhin ungefährdete Oberliga-Primus Sportfreunde Baumberg (SFB) demonstrierte gegen den zuletzt erfolgreichen TVD Velbert seine Willensstärke und behielt zum fünften Mal in Folge die Oberhand. Der zehnte Heimsieg in einem spektakulären und turbulenten Fußballkrimi war gegen einen starken Gegner auf eine mentale Stärke und nicht nachlassende Bemühungen zurückzuführen – bis in die Nachspielzeit lagen die Baumberger schließlich 0:1 zurück.