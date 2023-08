Fußball, Oberliga SFB finden nach der Pause das Gaspedal

Die derzeit imponierenden Sportfreunde Baumberg (SFB) setzen ihren Siegeszug auch am dritten Spieltag der Fußball-Oberliga fort und übernehmen nach dem hochverdienten 3:1 (0:1)-Heimsieg gegen den starken TSV Meerbusch mit blütenweißer Weste die Tabellenführung. Allerdings verlangten die Gäste den Baumbergern besonders in der ersten Halbzeit alles ab, und es entwickelte sich eine intensive, zweikampfstarke und hart umkämpfte Partie, wobei die Meerbuscher in der Anfangsphase ein optisches Übergewicht besaßen.